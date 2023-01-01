Оккупанты понесли потери на Лиманском и Бахмутском направлениях

Оккупанты за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что 760 оккупантов были ликвидированы 31 декабря. Потери российский войск с февраля к Новому году превысили отметку в 106 тысяч военных.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава — около 106720 (+760) человек ликвидировано;
- танков — 3031 (+2);
- боевых бронированных машин — 6084 (+9);
- артиллерийских систем — 2021 (+5);
- РСЗО — 423;
- средств ПВО — 213;
- самолетов — 283;
- вертолетов — 269;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1792 (+46);
- крылатых ракет — 723 (+12);
- кораблей /катеров — 16;
- автомобильной техники и автоцистерн — 4720 (+13);
- специальной техники — 181 (+1).