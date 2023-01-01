Оккупанты понесли потери на Лиманском и Бахмутском направлениях

Оккупанты за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что 760 оккупантов были ликвидированы 31 декабря. Потери российский войск с февраля к Новому году превысили отметку в 106 тысяч военных.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:

личного состава — около 106720 (+760) человек ликвидировано;

танков — 3031 (+2);

боевых бронированных машин — 6084 (+9);

артиллерийских систем — 2021 (+5);

РСЗО — 423;

средств ПВО — 213;

самолетов — 283;

вертолетов — 269;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1792 (+46);

крылаты х ракет — 723 (+12);

корабл ей /катер ов — 16;

автомобильной техники и автоцистерн — 4720 (+13);

специальн ой техник и — 181 (+1).