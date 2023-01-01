Окупанти зазнали втрат на Лиманському та Бахмутському напрямках

Окупанти за минулу добу зазнали найбільших втрат на Лиманському та Бахмутському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що 760 окупантів було ліквідовано 31 грудня. Втрати російських військ з лютого до Нового року перевищили позначку 106 тисяч військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 106720 (+760) осіб ліквідовано;
- танків — 3031 (+2);
- бойових броньованих машин — 6084 (+9);
- артилерійських систем — 2021 (+5);
- РСЗВ — 423;
- засобів ППО — 213;
- літаків — 283;
- вертольотів — 269;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1792 (+46);
- крилатих ракет — 723 (+12);
- кораблів / катерів — 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4720 (+13);
- спеціальної техніки — 181 (+1).