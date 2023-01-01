Армейские корпуса «ДНР» и «ЛНР» официально вошли в состав вооруженных сил РФ

Первый Донецкий («ДНР») и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий («ЛНР») армейские корпуса официально включены в состав вооруженных сил России. Это следует из сообщения на сайте Кремля о вручении президентом РФ Владимиром Путиным боевых знамен этим формированиям.

Также включено в состав ВС РФ и получило боевое знамя Донецкое высшее общевойсковое командное училище, которое создали оккупанты в 2015 году.

Церемония прошла во время посещения Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Там же Путин записал свое новогоднее обращение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин посетил штаб ЮВО утром 31 декабря.



По факту первый и второй армейские корпуса и так подчинялись Южному военному округу ВС РФ еще с начала конфликта на Донбассе в 2014 году, о чем неоднократно сообщала украинская разведка. Ранее они позиционировались как «народные милиции» «ДНР» и «ЛНР» соответсвенно, но командование корпусами осуществлялось российскими офицерами и генералами.