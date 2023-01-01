Армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР» офіційно увійшли до складу збройних сил Росії

Перший Донецький («ДНР») та Другий гвардійський Лугансько-Сєвєродонецький («ЛНР») армійські корпуси офіційно включені до складу збройних сил Росії. Це випливає із повідомлення на сайті Кремля про вручення президентом РФ Володимиром Путіним бойових прапорів цим формуванням.

Також включено до складу ЗС РФ і отримало бойовий прапор Донецьке вище загальновійськове командне училище, яке створили окупанти у 2015 році.

Церемонія відбулася під час відвідування Путіним штабу Південного військового округу (ПВО) в Ростові-на-Дону. Там же Путін записав своє новорічне звернення. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін відвідав штаб ПВО вранці 31 грудня.



По факту перший і другий армійські корпуси і так підпорядковувалися Південному військовому округу ЗС РФ ще з початку конфлікту на Донбасі в 2014 році, про що неодноразово повідомляла українська розвідка. Раніше вони позиціонувалися як «народні міліції» «ДНР» та «ЛНР» відповідно, але командування корпусами здійснювалося російськими офіцерами та генералами.