Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости долгосрочного плана поддержки Украины странами Запада в ходе ее противостояния с Россией.



«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», — сказал Столтенберг в интервью ВВС.



По его словам, успехи украинской армии не должны создавать обманчивого ощущения скорой победы Украины.



«Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления», — заявил генсек НАТО.



Столтенберг подчеркнул, что в создавшейся ситуации Украина остро нуждается в военной поддержке Запада.



«Если мы хотим, чтобы мирный договор закрепил положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы», — уверен Столтенберг.



«Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — резюмировал генсек альянса.



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