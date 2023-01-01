Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність довгострокового плану підтримки України країнами Заходу в процесі її протистояння з Росією.



«Ми повинні бути готові до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має намір відмовлятися від своєї головної мети — встановлення контролю над Україною», — сказав Столтенберг в інтерв'ю ВВС.



За його словами, успіхи української армії не повинні створювати оманливого відчуття швидкої перемоги України.



«Українські війська протягом кількох місяців вели контрнаступ. Але ми також знаємо, що Росія провела мобілізацію і поповнила ряди військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Все це говорить про те, що вони готуються до продовження війни і до можливої спроби нового наступу», — заявив генсек НАТО.



Столтенберг підкреслив, що у ситуації, що склалася, Україна гостро потребує військової підтримки Заходу.



«Якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріпив положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми маємо забезпечити Україні підтримку. У тому числі військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів та визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи», — упевнений Столтенберг.



«Більшість війн закінчуються мирними переговорами. Швидше за все також буде і з цією війною. Але ми знаємо, що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою», — резюмував генсек альянсу.



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