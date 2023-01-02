Из-за атаки дронов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры

В результате ночной атаки дронов-камикадзе в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в городе – аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Он отметил, что из-за удара войск РФ есть обесточенные объекты теплоснабжения в столице. Водоснабжение же Киева осуществляется в штатном режиме.



Кроме того глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что из-за ночного удара в регионе повреждены объект критической инфраструктуры и частные дома. По предварительной информации пострадавших нет.



В КГВА рассказали, что силам ПВО удалось сбить 22 воздушные цели в небе столицы за прошедшую ночь.

Сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами камикадзе.