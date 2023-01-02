Через атаку дронів у Києві пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури

Внаслідок нічної атаки Києва дронами-камікадзе пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, у місті – аварійні відключення електроенергії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Він зазначив, що через удар військ РФ є знеструмлені об'єкти теплопостачання у столиці. Водопостачання Києва здійснюється в штатному режимі.



Крім того, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що через нічний удар армії РФ у регіоні пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



У КМВА розповіли, що силам ППО вдалося збити 22 повітряні цілі у небі столиці за минулу ніч.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами камікадзе.