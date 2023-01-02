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В оккупированный Первомайск привезли 250 раненых российских захватчиков

02 января 2023, 10:48

В оккупированный Первомайск привезли 250 раненых российских захватчиков

В оккупированный Первомайск Луганской области привезли 250 раненых военных России. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Отмечается, что захватчики города в помещении одной из школ Первомайска развернули «полевой госпиталь» и лечат там около 100 военнослужащих, а в местном роддоме, также обустроенном под военный госпиталь, находится на лечении более 150 раненых «вагнеровцев».

Кроме того, в Луганской ОВА рассказали, что в оккупированных Рубежном и Северодонецке цены на продукты вдвое выше, чем в Луганске

«Начиная с октября, россияне направили более 350 миллионов рублей на обследование 100 тысяч детей на временно оккупированных территориях, завозили в захваченные регионы врачей. Последние делают медицинские осмотры, чтобы иметь основание принудительно отправить ребенка на лечение в РФ. Возвращение детей задерживают, заставляя родителей выезжать за ними, после чего семью уже не пускают из-за «военного положения» на ВОТ», - сообщили в администрации.

Также в Луганской области, по данным ОВА, усилены фильтрационные мероприятия, российские войска ищут корректировщиков. Отмечается, что участились случаи, когда мобильные телефоны мирных граждан изымали и не отдавали хозяевам.

Сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, ракетами и другим оружием. В Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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