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До окупованого Первомайська привезли 250 поранених російських загарбників

02 січня 2023, 10:48

До окупованого Первомайська привезли 250 поранених російських загарбників

В окупований Первомайськ Луганської області привезли 250 поранених військових Росії. Про це повідомили у Луганській ОВА.

Зазначається, що загарбники міста в приміщенні однієї зі шкіл Первомайська розгорнули «польовий госпіталь» і лікують там близько 100 військовослужбовців, а в місцевому пологовому будинку, також облаштованому під військовий госпіталь, перебуває на лікуванні понад 150 поранених «вагнерівців».

Крім того, у Луганській ОВА розповіли, що в окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку ціни на продукти вдвічі вищі, ніж у Луганську

«Починаючи із жовтня, росіяни спрямували понад 350 млн рублів на обстеження 100 тисяч дітей на тимчасово окупованих територіях, завозили в захоплені регіони лікарів. Останні роблять медичні огляди, щоб мати підставу примусово відправити дитину на «лікування» на РФ. Повернення дітей затримують, змушуючи батьків виїжджати за ними, після чого назад родину вже не пускають через «воєнний стан» на ТОТ», - повідомили в адміністрації.

Також у Луганській області, за даними ОВА, посилено фільтраційні заходи, російські війська шукають коригувальників. Зазначається, що почастішали випадки, коли мобільні телефони мирних громадян вилучали та не віддавали господарям.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, ракетами та іншою зброєю. У Києві ушкоджено об'єкт інфраструктури.

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