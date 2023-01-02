Удар по военным РФ в ПТУ Макеевки: Появляются новые подробности

Продолжают появляться подробности удара Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь по профтехучилищу №19 в Макеевке, в котором базировались российские военные в основном из числа мобилизованных.



Российский боевик Игорь Гиркин (Стрелков) пишет, что после удара из РСЗО HIMARS училище было уничтожено почти полностью в результате детонации боекомплекта, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки, отметил Гиркин.



Он добавил, что до сих пор нет окончательных цифр жертв, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести — остались под завалами.



«В любом случае — счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать», — подчеркнул Гиркин.



Он подчеркнул, что подобное может повториться «в любой момент», поскольку это не единственное чрезвычайно плотное расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет РСЗО HIMARS.



ТАСС со ссылкой на источник в «правоохранительных органах ДНР» пишет, что ВСУ вычислили пункт размещения российских военных в Макеевке из-за активного использования ими мобильных телефонов.



«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — рассказал источник.



Минобороны РФ удар по ПТУ в Макеевке в ночь на 1 января до сих пор не прокомментировало.