ВСУ за ночь уничтожили 39 «Shahed-131/136», два «Орлан-10» и Х-59 оккупантов

В ночь с 1 на 2 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине беспилотникам-камикадзе иранского производства «Shahed-131/136». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены. К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами», - рассказали военные.

Кроме того украинские военные уничтожили в небе два БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и управляемую авиационную ракету Х-59 армии РФ.

Сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В Киеве поврежден объект инфраструктуры.