Удар по військових РФ у ПТУ Макіївки: З'являються нові подробиці

Продовжують з'являтися подробиці удару Збройних сил України в новорічну ніч по профтехучилищу №19 у Макіївці, в якому базувалися російські військові переважно з числа мобілізованих.



Російський бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков) пише, що після удару з РСЗВ HIMARS училище було знищено майже повністю в результаті детонації боєкомплекту, складованого в тій же будівлі. Знищено також практично всю військову техніку, що стояла впритул до будівлі без найменшої ознаки маскування, зазначив Гіркін.



Він додав, що досі немає остаточних цифр жертв, оскільки безліч людей вважаються зниклими безвісти — залишилися під завалами.



«У будь-якому випадку — рахунок загиблих і поранених йде на багато сотень (приблизні цифри "200-х» є, але я их не стану озвучувати», — підкреслив Гіркін.



Він підкреслив, що подібне може повторитися «у будь-який момент», оскільки це не єдине надзвичайно щільне розташування особового складу та техніки в зоні ураження ракет РСЗВ HIMARS.



ТАСС з посиланням на джерело в «правоохоронних органах ДНР» пише, що ЗСУ вирахували пункт розміщення російських військових у Макіївці через активне використання ними мобільних телефонів.



«Попередньо, причиною влучення HIMARS послужило актив використання військовослужбовцями мобільних телефонів. Противник за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявив активність стільникового зв'язку та місцезнаходження абонентів», — розповіло джерело.



Міноборони РФ удар по ПТУ в Макіївці досі не прокоментувало.