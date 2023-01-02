«Зерновая инициатива»: Украина экспортировала 16 млн тонн продукции

За время действия «Зерновой инициативы» из портов Украины вышло около 600 судов. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.



Он рассказал, что экспортировано было 16 млн тонн сельскохозяйственной продукции.



«Но потенциал реализован не полностью из-за нежелания страны-агрессора активно инспектировать суда в Босфоре. Фактически сейчас объем прохода судов в три-четыре раза меньше способности инфраструктуры трех крупных портов Одессы. Поэтому продолжаются переговоры на высоком государственном уровне, прежде всего, с нашими партнерами – ООН и Турцией – по решению этой ситуации. Это позволит вовремя получить необходимую продовольствие десяткам миллионов людей. Это также важно и для украинского фермера, потому что позволит существенно удешевить логистику, а значит, украинские фермеры получат более высокую цену, у них будет больше возможностей, чтобы успеть вовремя все посеять весной», – пояснил он.

Сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В Киеве поврежден объект инфраструктуры.