Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Зернова ініціатива»: Україна експортувала 16 млн тонн продукції

02 січня 2023, 14:05

«Зернова ініціатива»: Україна експортувала 16 млн тонн продукції

За час дії «Зернової ініціативи» з портів України вийшло близько 600 суден. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він розповів, що експортовано вже 16 млн тонн сільськогосподарської продукції.

«Але потенціал реалізовано не повністю через небажання країни-агресора активно інспектувати судна у Босфорі. Фактично зараз обсяг проходу суден у три-чотири рази менший від спроможності інфраструктури трьох великих портів Одеси. Тому продовжуються перемовини на високому державному рівні, перш за все, з нашими партнерами – ООН і Туреччиною – щодо вирішення цієї ситуації. Це надасть можливість вчасно отримати необхідне продовольство десяткам мільйонам людей. Це також важливо і для українського фермера, тому що дозволить суттєво здешевити логістику, а отже, українські фермери отримають вищу ціну, вони матимуть більше можливостей, аби встигнути вчасно все посіяти навесні», – пояснив він.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Києві ушкоджено об'єкт інфраструктури.

Ще за темою

Інше
Війна Зернова ініціатива

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:53
Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів
15:55
Міноборони РФ визнало загибель 63 російських військових у Макіївці
15:50
Армія РФ заблокувала село на Луганщині та проводить там «фільтрацію» жителів — ЦНС
13:34
Удар по військових РФ у ПТУ Макіївки: З'являються нові подробиці
10:48
До окупованого Первомайська привезли 250 поранених російських загарбників
10:37
«ДНР»: Один загиблий і шестеро поранених через обстріли за минулу добу
22:25
У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих
11:50
Житель Ясинуватої загинув під обстрілами
11:11
Армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР» офіційно увійшли до складу збройних сил Росії
10:17
«ДНР» заявила про поранення 8 мирних жителів під час обстрілів
03:52
«ДНР»: Більше 15 людей поранено в результаті обстрілу в Макіївці
03:14
Центр Донецька обстріляли на Новий рік
22:59
Пушилін записав новорічне звернення на фоні бойовиків
13:19
У Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено дві людини
10:22
«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків
Всі новини
16:53
Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів
15:55
Міноборони РФ визнало загибель 63 російських військових у Макіївці
15:50
Армія РФ заблокувала село на Луганщині та проводить там «фільтрацію» жителів — ЦНС
14:29
СБУ оголосила про підозру голові центробанку РФ за «рубльову зону» в окупації
14:05
«Зернова ініціатива»: Україна експортувала 16 млн тонн продукції
13:34
Удар по військових РФ у ПТУ Макіївки: З'являються нові подробиці
13:05
Через нічну атаку армії РФ ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві
11:56
Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області за добу
11:55
У лікарні помер один із постраждалих від ракетного обстрілу Києва 31 грудня
11:31
Війська РФ обстріляли Донецьку область вночі, пошкоджено будинки
11:25
Армією РФ за добу вбито одного мирного жителя України, ще 9 поранено
11:08
Армія РФ вдарила по ринку у Бериславі Херсонської області, є постраждалі
10:48
До окупованого Первомайська привезли 250 поранених російських загарбників
10:37
«ДНР»: Один загиблий і шестеро поранених через обстріли за минулу добу
09:33
ЗСУ за ніч знищили 39 «Shahed-131/136», два «Орлан-10» та Х-59 окупантів
Всі новини
ВІДЕО
У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих
01 січня, 22:25
«Хочу побажати одного — перемоги». Новорічне звернення Володимира Зеленського «Хочу побажати одного — перемоги». Новорічне звернення Володимира Зеленського
31 грудня, 23:43
Відновлення України оцінили в один трильйон доларів Відновлення України оцінили в один трильйон доларів
31 грудня, 21:01

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама