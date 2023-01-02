«Зернова ініціатива»: Україна експортувала 16 млн тонн продукції

За час дії «Зернової ініціативи» з портів України вийшло близько 600 суден. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.



Він розповів, що експортовано вже 16 млн тонн сільськогосподарської продукції.



«Але потенціал реалізовано не повністю через небажання країни-агресора активно інспектувати судна у Босфорі. Фактично зараз обсяг проходу суден у три-чотири рази менший від спроможності інфраструктури трьох великих портів Одеси. Тому продовжуються перемовини на високому державному рівні, перш за все, з нашими партнерами – ООН і Туреччиною – щодо вирішення цієї ситуації. Це надасть можливість вчасно отримати необхідне продовольство десяткам мільйонам людей. Це також важливо і для українського фермера, тому що дозволить суттєво здешевити логістику, а отже, українські фермери отримають вищу ціну, вони матимуть більше можливостей, аби встигнути вчасно все посіяти навесні», – пояснив він.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Києві ушкоджено об'єкт інфраструктури.