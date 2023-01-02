СБУ объявила о подозрении главе центробанка РФ за «рублевую зону» в оккупации

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе центрального банка России Эльвире Набиуллиной за ввод «рублевой зоны» на оккупированных территориях.



«В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы центрального банка России Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение так называемой рублевой зоны во временно захваченных районах юга и востока Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Для этого Набиуллина дала указание об открытии филиалов подконтрольного Кремлю Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финучреждений. Кроме того, глава российского центробанка способствовала местным оккупационным администрациям России в блокировании обращения гривны.

В СБУ напомнили, что на захваченных территориях РФ запретила проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделала невозможным инкассацию украинской валюты.



По данным следствия, полученные таким образом рублевые поступления в бюджет России были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.



Набиулинной сообщено о подозрении по части 3 статьи 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос ее объявления в международный розыск.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

С 1 января Россия вывела из обращения гривню на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.