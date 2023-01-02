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СБУ оголосила про підозру голові центробанку РФ за «рубльову зону» в окупації

02 січня 2023, 14:29

СБУ оголосила про підозру голові центробанку РФ за «рубльову зону» в окупації

Служба безпеки України повідомила про підозру голові центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній за введення «рубльової зони» на окупованих територіях.

«У результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала докази участі голови центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Саме вона організувала введення так званої рубльової зони в тимчасово захоплених районах півдня та сходу України», — говориться у повідомленні прес-служби відомства.

Для цього Набіулліна дала вказівку про відкриття філій підконтрольного Кремлю «Промсязьбанка» на базі захоплених відділень українських фінустанов. Крім того, глава російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям Росії у блокуванні обігу гривні.

У СБУ нагадали, що на захоплених територіях РФ заборонила проведення електронних операцій та готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливила інкасацію української валюти.

За даними слідства, отримані таким чином рублеві надходження до бюджету Росії були спрямовані на фінансування потреб військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

Набіулінній повідомлено про підозру за частиною 3 статті 110 (умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання її оголошення до міжнародного розшуку.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

З 1 січня Росія вивела з обігу гривню на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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