Минобороны РФ признало гибель 63 российский военных в Макеевке

Минобороны России спустя два дня признало удар ВСУ по профтехучилищу в оккупированной Макеевке Донецкой области, в котором дислоцировались российские военные. Утверждается, что погибли 63 российских военнослужащих.



Удар по зданию училища в Макеевке произошел в ночь на 1 января. Минобороны РФ прямо не говорит, что военные распологались в ПТУ.



В сообщении ведомства отмечается, что удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS «по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка». При этом якобы российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.



«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — добавили в ведомстве.



Ранее в сети называли значительно большее количество погибших военных в результате удара по макеевскому ПТУ — вплоть до 600 человек.



Возможно, Минобороны РФ занижает число потерь в Макеевке, не называя число пропавших без вести военных — тех, чьи тела остаются под завалами.