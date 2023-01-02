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Міноборони РФ визнало загибель 63 російських військових у Макіївці

02 січня 2023, 15:55

Міноборони РФ визнало загибель 63 російських військових у Макіївці

Міноборони Росії через два дні визнало удар ЗСУ по профтехучилищу в окупованій Макіївці Донецької області, в якому дислокувалися російські військові. Стверджується, що загинули 63 російські військовослужбовці.

Удар по будівлі училища у Макіївці стався у ніч проти 1 січня. Міноборони РФ прямо не каже, що військові перебували в ПТУ.

Зазначається, що удару було завдано шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню HIMARS «по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка». При цьому нібито російськими засобами ППО два реактивні снаряди HIMARS були збиті.

«Внаслідок поразки чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці. Рідним і близьким загиблих військовослужбовців буде надана вся необхідна допомога та підтримка», — додали у відомстві.

Раніше в мережі називали значно більшу кількість загиблих військових в результаті удару по макіївському ПТУ — до 600 чоловік.

Можливо, Міноборони РФ занижує кількість втрат у Макіївці, не називаючи зниклих безвісти військових — тих, чиї тіла залишаються під завалами.

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