В сети появилось видео с освобожденного острова Большой Потемкинский

В социальных сетях распространяется видео, на котором украинский военнослужащий сообщил об освобождении от российских оккупантов острова Большой Потемкинский. Он находится между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.



Народный депутат Алексей Гончаренко также распространил видео защитника, рассказывающего о деоккупации острова. В частности, военный на фоне украинского флага сообщает о своем пребывании на острове.



Официально Генштаб ВСУ информацию об увольнении не комментировал.



Ранее, 15 декабря, Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты принудительно эвакуировали граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский.