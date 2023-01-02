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В сети появилось видео с освобожденного острова Большой Потемкинский

02 января 2023, 21:10

В сети появилось видео с освобожденного острова Большой Потемкинский

В социальных сетях распространяется видео, на котором украинский военнослужащий сообщил об освобождении от российских оккупантов острова Большой Потемкинский. Он находится между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.

Народный депутат Алексей Гончаренко также распространил видео защитника, рассказывающего о деоккупации острова. В частности, военный на фоне украинского флага сообщает о своем пребывании на острове.

Официально Генштаб ВСУ информацию об увольнении не комментировал.

Ранее, 15 декабря, Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты принудительно эвакуировали граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский. 

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