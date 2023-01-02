У мережі з'явилося відео зі звільненого острова Великий Потьомкінський

У соціальних мережах поширюється відео, на якому український військовослужбовець повідомив про звільнення від російських окупантів Великого Потьомкінського острова. Він знаходиться між лівим та правим берегами Дніпра біля Херсона.



Народний депутат Олексій Гончаренко також розповсюдив відео захисника, який розповідає про деокупацію острова.



Офіційно Генштаб ЗСУ інформацію про звільнення не коментував.



Раніше, 15 грудня, Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти примусово евакуювали громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський.