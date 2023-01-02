Зеленский: Россия планирует длительную атаку «Шахедами»

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о длительных атаках территории Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed, которые запускают российские войска.



«У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики... Сейчас то время, когда всем, кто вовлечен в защиту неба, нужно быть особенно внимательными», — сказал Зеленский в видеообращении.



Президент призвал «сделать все, чтобы и эта цель террористов испытала провал, как и все остальные».





Он поблагодарил воздушные командования «Центр», «Юг» и «Восток» за «успешную защиту неба на днях».



«А особенно — бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск», — подчеркнул Зеленский.



Также он поблагодарил «пилотов наших истребителей и бойцов мобильных огневых групп».

В новом году Россия атаковала Украину дронами-камикадзе на протяжении двух ночей подряд. Украинские силы сбили более 80 дронов, отметил Зеленский.