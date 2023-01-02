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В Генштабе ВСУ подтвердили удар по базе оккупантов в Макеевке

02 января 2023, 19:30

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по базе оккупантов в Макеевке

В Генеральном штабе ВСУ впервые прокомментировали удар по расположению российских войск в оккупированной Макеевке Донецкой области.

В сегодняшней вечерней сводке отмечается, что 31 декабря в Макеевке были уничтожены и повреждены до 10 единиц военной техники разных типов.

В Генштабе добавили, что потери личного состава российских сил уточняются.

Удар по скоплению российских войск в Макеевке, которые базировались в одном из профтехучилищ города, произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Сначала о происшествии стало известно из сообщений в соцсетях. Также были опубликованы кадры, на которых видно, что ПТУ разрушено практически до основания.

Точное количество погибших и раненых остается неизвестным. И проукраинские, и пророссийские блогеры и паблики пишут о сотнях погибших и раненых военных РФ. Некоторые источники утверждают, что потери составляют до 600 человек.

Минобороны РФ впервые прокомментировала произошедшее только днем 2 января, подтвердив гибель 63 российских военных в результате удара по Макеевке. Там утверждают, что место временной дислокации войск РФ поразили четырьмя снарядами РСЗО HIMARS.

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