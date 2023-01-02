Зеленський: Росія планує тривалу атаку «Шахедами»

Президент України Володимир Зеленський попередив про тривалі атаки території України іранськими дронами-камікадзе Shahed, які запускають російські війська.



«У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики... Зараз той час, коли всім, хто залучений до захисту неба, потрібно бути особливо уважними»,— сказав Зеленський у відеозверненні.



Президент закликав «зробити все щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші».



Він подякував повітряним командуванням «Центр», «Південь» та«Схід» за «успішний захист неба на днях».



«А особливо — бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-й Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ»,— підкреслив Зеленський.



Також він подякував «пілотам наших винищувачів і бійців мобільних вогневих груп».

У новому році Росія атакувала Україну дронами-камікадзе протягом двох ночей поспіль. Українські сили збили понад 80 дронів, зазначив Зеленський.