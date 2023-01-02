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Ракетний удар по Дружківці: горить льодова арена

02 січня 2023, 23:39

Ракетний удар по Дружківці: горить льодова арена

Пожежа на льодовій арені «Альтаїр» у Дружківці після удару. Фото: соцмережі Пожежа на льодовій арені «Альтаїр» у Дружківці після удару. Фото: соцмережі

По Дружківці Донецької області російські військові вдарили ракетами. Внаслідок обстрілу ввечері 2 січня горить льодова арена «Альтаїр».

В Офісі президента України повідомили, що за попередніми даними, поранено двох людей. Подробиці уточнюються.

Другою ракетою завдано удару по селу Яківлівка.

Генеральний директор хокейного клубу «Донбас» Федір Іллєнко прокоментував обстріл арени, яка з 2014 року була домашньою ареною клубу.

«Льодова арена… це не просто будівля… це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей… це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… це люди, які створювали радість усі 8 років від початку війни…», – написав Іллєнко у Facebook.

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16:53
Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів
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