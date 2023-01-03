Генштаб ВСУ: После удара украинских военных на Херсонщине погибли и ранены около 500 российских военных

В субботу, 31 декабря, украинские силы нанесли удар по живой силе и военной техники оккупационных войск РФ в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 3 января.



Потери оккупантов составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.



1 января 2023 года подразделения Сил обороны Украины ударили по личному составу войск РФ в районе Федоровки Херсонской области. Число потерь врага уточняется.



Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки, 2 января, нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.



За прошедшие сутки украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 и три разведывательных БпЛА типа «Орлан-10». Также подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины ударили по району сосредоточения живой силы, военной техники и радиолокационной станции противника.

Удар по скоплению российских войск в Макеевке, которые базировались в одном из профтехучилищ города, произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Точное количество погибших и раненых остается неизвестным. И украинские, и российские блогеры и паблики пишут о сотнях погибших и раненых военных РФ. Некоторые источники утверждают, что потери составляют до 600 человек.



Минобороны РФ впервые прокомментировала произошедшее только днем 2 января, подтвердив гибель 63 российских военных в результате удара по Макеевке.