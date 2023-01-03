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Генштаб ЗСУ: Після удару українських військових на Херсонщині загинуло та поранено близько 500 російських військових

03 січня 2023, 09:11

Генштаб ЗСУ: Після удару українських військових на Херсонщині загинуло та поранено близько 500 російських військових

У суботу, 31 грудня, українські сили завдали удару по живій силі та військовій техніці окупаційних військ РФ у районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на вівторок, 3 січня.

Втрати окупантів склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

1 січня 2023 року підрозділи Сил оборони України вдарили по особовому складу військ РФ у районі Федорівки Херсонської області. Число втрат ворога уточнюється.

Крім того, українська авіація минулої доби, 2 січня, завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників, а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Минулої доби українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 і три розвідувальні БпЛА типу «Орлан-10». Також підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони України вдарили по району зосередження живої сили, військової техніки та станції радіолокації противника.

Удар по накопиченню російських військ у Макіївці, які базувалися в одному з профтехучилищ міста, стався в ніч із 31 грудня на 1 січня. Точна кількість загиблих та поранених залишається невідомою. І українські, і російські блогери пишуть про сотні загиблих та поранених військових РФ. Деякі джерела стверджують, що втрати становлять до 600 людей.

Міноборони РФ вперше прокоментувала те, що сталося лише вдень 2 січня, підтвердивши загибель 63 російських військових внаслідок удару по Макіївці.

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