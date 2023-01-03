Соединяющая Сватово и Кременную трасса Р-66 под огневым контролем ВСУ — Луганская ОВА

Украинские военные выходили на трассу Р-66, соединяющую Сватово и Кременную в Луганской области, сохраняют огневой контроль над этой дорогой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что есть видео на котором ВСУ вышли на трассу Р-66 и уничтожили там российские войска.

Кроме того он сообщил, что возле Сватово и Кременной украинская армия понемногу продвигается вперед, а артиллерия ВСУ усложнила логистику российским войскам. По словам Гайдая, армия РФ после атак вынуждена подвозить боекомплект фурами непосредственно из захваченного ими Луганска каждый раз на новые места, а уже потом - на позиции оккупантов.



Таже в Луганской ОВА сообщили, что оккупанты продолжают безуспешные для них атаки возле Стельмаховки и Макеевки.



После деоккупации Сватового и Кременной, как сказал Гайдай, россияне готовятся защищать Старобельск.



Британская разведка отмечала, что трасса Р-66 является ключевым маршрутом снабжения северной части донбасского фронта из Белгородской области РФ.



«Его использование было прервано украинской артиллерией с октября, но, если Украине удастся обеспечить безопасность маршрута, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной», — подчеркивает спецслужба.



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