В британской разведке рассказали о боях под Кременной

В течение последних пяти дней ВСУ бились с российской оккупационной армией в районе захваченного города Кременная Луганской области. В отчете оборонной разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии говорится, что вероятнее всего, бои велись за контроль над трассой Р66 к северу от Кременной.



«Р66 является ключевым маршрутом снабжения северной части российского донбасского фронта из Белгородской области России. Его использование было прервано украинской артиллерией с октября, но, если Украине удастся обеспечить безопасность маршрута, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной», — говорится в Twitter-сообщении британской разведки.



Трасса Р66 находится между городами Кременная и Сватово Луганской области. Оба города остаются под оккупацией, однако находятся недалеко от линии разграничения.