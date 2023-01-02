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В британской разведке рассказали о боях под Кременной

02 января 2023, 17:35

В британской разведке рассказали о боях под Кременной

В течение последних пяти дней ВСУ бились с российской оккупационной армией в районе захваченного города Кременная Луганской области. В отчете оборонной разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии говорится, что вероятнее всего, бои велись за контроль над трассой Р66 к северу от Кременной.

«Р66 является ключевым маршрутом снабжения северной части российского донбасского фронта из Белгородской области России. Его использование было прервано украинской артиллерией с октября, но, если Украине удастся обеспечить безопасность маршрута, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной», — говорится в Twitter-сообщении британской разведки.

Трасса Р66 находится между городами Кременная и Сватово Луганской области. Оба города остаются под оккупацией, однако находятся недалеко от линии разграничения.

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