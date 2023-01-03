Траса Р-66, що з'єднує Сватове та Кремінну, під вогневим контролем ЗСУ — Луганська ОВА

Українські військові виходили на трасу Р-66, що з'єднує Сватово та Кремінну на Луганщині, зберігають вогневий контроль над цією дорогою. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що є відео на якому ЗСУ вийшли на трасу Р-66 і знищили там російські війська.

Крім того він повідомив, що біля Сватового та Кремінної українська армія потроху просувається вперед, а артилерія ЗСУ ускладнила логістику російським військам. За словами Гайдая, армія РФ після атак змушена підвозити боєкомплект фурами безпосередньо із захопленого ними Луганська щоразу на нові місця, а вже потім - на позиції окупантів.



Також у Луганській ОВА повідомили, що окупанти продовжують безуспішні для них атаки біля Стельмахівки та Макіївки.



Після деокупації Сватового та Кремінної, як сказав Гайдай, росіяни готуються обороняти Старобільськ.



Британська розвідка писала, що траса Р-66 є ключовим маршрутом постачання північної частини донбаського фронту з Білгородської області РФ.



«Його використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якщо Україні вдасться забезпечити безпеку маршруту, це, швидше за все, ще більше підірве російську оборону Кремінної», — наголошує спецслужба.





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