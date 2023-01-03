Крепость в каждом доме: Пригожин жалуется, что ВСУ создали в Бахмуте «500 рубежей обороны»

Украинские военные в Бахмуте (до декоммунизации — Артемовск) Донецкой области создали «500 рубежей обороны». Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передают российские «РИА Новости».



«Главный вопрос у всех: когда возьмете Артемовск? Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день, а неделями… Что такое прорвать оборону? Это сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом — новая оборона. И не одна оборона. И таких линий обороны… Сколько в Артемовске рубежей обороны — ну если сказать 500, наверное не ошибемся… Каждые 10 метров рубеж обороны», — сообщил Пригожин.



Его слова подтвердили бойцы ЧВК. Также они рассказали, что им не хватает техники, снарядов, боеприпасов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», приезжал вербовать заключенных на войну против Украины во Владимирскую ИК-6 строгого режима в РФ, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный.



Также Евгений Пригожин приезжал на Бахмутское направление. Кадры с российским бизнесменом якобы с фронта опубликовала его пресс-служба.



Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.



Смотрите также:



