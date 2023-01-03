Фортеця в кожному будинку: Пригожин скаржиться, що ЗСУ створили в Бахмуті «500 рубежів оборони»

Українські військові в Бахмуті (до декомунізації — Артемівськ) Донецької області створили «500 рубежів оборони». Про це заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, передають російські «РИА Новости».



«Головне питання у всіх: коли візьмете Артемівськ? Артемівськ — це фортеця в кожному будинку. За кожен будинок хлопці бодаються, іноді не один день, а тижнями... Що таке прорвати оборону? Це сьогодні зранку один будинок взяв — прорвав оборону. А за цим будинком — нова оборона. І не одна оборона. І таких ліній оборони... Скільки в Артемівську рубежів оборони — ну якщо сказати 500, напевно, не помилимося... Кожні 10 метрів рубіж оборони», — повідомив Пригожин.



Його слова підтвердили бійці ПВК. Також вони розповіли, що їм не вистачає техніки, снарядів, боєприпасів.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», приїжджав вербувати ув'язнених на війну проти України у Володимирську ВК-6 суворого режиму у РФ, де зараз перебуває опозиціонер Олексій Навальний.



Також Євген Пригожин приїжджав на Бахмутський напрямок. Кадри з російським бізнесменом нібито з фронту опублікувала його пресслужба.



Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ.



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