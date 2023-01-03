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Фортеця в кожному будинку: Пригожин скаржиться, що ЗСУ створили в Бахмуті «500 рубежів оборони»

03 січня 2023, 16:33

Фортеця в кожному будинку: Пригожин скаржиться, що ЗСУ створили в Бахмуті «500 рубежів оборони»

Українські військові в Бахмуті (до декомунізації — Артемівськ) Донецької області створили «500 рубежів оборони». Про це заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, передають російські «РИА Новости».

«Головне питання у всіх: коли візьмете Артемівськ? Артемівськ — це фортеця в кожному будинку. За кожен будинок хлопці бодаються, іноді не один день, а тижнями... Що таке прорвати оборону? Це сьогодні зранку один будинок взяв — прорвав оборону. А за цим будинком — нова оборона. І не одна оборона. І таких ліній оборони... Скільки в Артемівську рубежів оборони — ну якщо сказати 500, напевно, не помилимося... Кожні 10 метрів рубіж оборони», — повідомив Пригожин.

Його слова підтвердили бійці ПВК. Також вони розповіли, що їм не вистачає техніки, снарядів, боєприпасів.

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Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», приїжджав вербувати ув'язнених на війну проти України у Володимирську ВК-6 суворого режиму у РФ, де зараз перебуває опозиціонер Олексій Навальний.

Також Євген Пригожин приїжджав на Бахмутський напрямок. Кадри з російським бізнесменом нібито з фронту опублікувала його пресслужба.

Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ.

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