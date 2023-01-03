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Дані через «Дію» та військовий облік за кордоном: Які зміни затвердив Кабмін

03 січня 2023, 19:46

Дані через «Дію» та військовий облік за кордоном: Які зміни затвердив Кабмін

Кабмін затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відповідну постанову від 30 грудня 2022 року опубліковано на сайті відомства.

Документом затверджено низку змін у процедурі військового обліку. Зокрема, чоловіки призовного віку зможуть подавати необхідну для військкомату особисту інформацію про себе через застосунок «Дія». Порядок і механізм розроблятиме Міноборони.

Також у постанові прописано взаємодію між Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних. Таким чином, свіжі дані про призовника будуть автоматично передаватися військовим.

Крім того, у документі є ще кілька важливих моментів:

  • звірка даних щодо призовників тепер може проводитися шляхом обходу дворів, який санкціонує місцева влада (мер, сільський чи селищний голова);
  • приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть тільки після пред'явлення їм актуального військового квитка (зокрема через «Дію») або ж постановки на військовий облік;
  • на керівників підприємств покладено обов'язок сповіщати працівників про призов і доводити наказ про це їм під підпис;
  • керівники підприємств, установ, органів влади та організацій тепер повинні будуть вручати повістки щодо явки до військкомату;
  • дипломатичні відомства вестимуть військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном;
  • центри зайнятості подаватимуть інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Ще один із пунктів стосується жінок-лікарів і фармацевтів, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього порядку. Вони можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що документом передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України.

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