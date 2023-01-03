Дані через «Дію» та військовий облік за кордоном: Які зміни затвердив Кабмін

Кабмін затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відповідну постанову від 30 грудня 2022 року опубліковано на сайті відомства.
Документом затверджено низку змін у процедурі військового обліку. Зокрема, чоловіки призовного віку зможуть подавати необхідну для військкомату особисту інформацію про себе через застосунок «Дія». Порядок і механізм розроблятиме Міноборони.
Також у постанові прописано взаємодію між Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних. Таким чином, свіжі дані про призовника будуть автоматично передаватися військовим.
Крім того, у документі є ще кілька важливих моментів:
Ще один із пунктів стосується жінок-лікарів і фармацевтів, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього порядку. Вони можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.
Раніше повідомлялося, що документом передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України.