Кабмин утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов

Кабмин утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.



По его словам, документом предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.



Кроме того, усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам организации и ведения военного учета, отметил Мельничук.