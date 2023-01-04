Оккупанты заявили, что сбили беспилотники вблизи аэродрома в Севастополе

В оккупированном Севастополе люди слышали несколько громких взрывов.



Как сообщают в Telegram жители, рано утром взрывов было несколько. В небе были видны вспышки.



«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев подтвердил взрывы, пояснив, что это работала ПВО.



«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме. Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку», — заявил Развожаев вчера вечером.



Сегодня он написал, что утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе аэродрома «Бельбек».

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