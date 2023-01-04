Окупанти заявили, що збили безпілотники поблизу аеродрому в Севастополі

В окупованому Севастополі люди чули кілька гучних вибухів.



Як повідомляють у Telegram жителі, рано вранці вибухів було кілька. У небі було видно спалахи.



«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив вибухи, пояснивши, що це працювала ППО.



«У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі. Системи ППО збили ще один БПЛА над морем. Наші військові продовжують відбивати атаку», — заявив Развожаєв учора ввечері.



Сьогодні він написав, що вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі аеродрому «Бельбек».

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