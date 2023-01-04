Оккупанты превращают захваченные территории в резервации — мэр Мелитополя

Российские захватчики ограничивают свободное передвижение по временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что российские войска усиливают давление на жителей в надежде усложнить борьбу Силам сопротивления оккупации.

Он рассказал, что в некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака уже действуют «комендантские дни», жители населенных пунктов не могут выйти на улицу до 8 января. По информации Федорова, в самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января.



Также мэр Мелитополя расскакзал, что теперь для выезда за пределы населенных пунктов в пределах региона нужно будет получать пропуск у оккупантов, помимо прочего захватчикам нужно будет предоставлять личные данные и документы на право собственности на авто.

«Оккупанты превращают временно занятые территории в резервации. Однако это не поможет им сломать наших людей. Даже в местах несвободы украинцы остаются свободными», - написал Федоров.

3 января оккупационная «администрация» Запорожская области ввела пропуска для перемещения по региону гражданских автомобилей.