Окупанти перетворюють захоплені території на резервації — мер Мелітополя

Російські загарбники обмежують вільне пересування тимчасово окупованою територією Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, зазначивши, що російські війська посилюють тиск на жителів, таким чином сподіваються ускладнити боротьбу Силам опору окупації.

Він розповів, що в деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють «комендантські дні», мешканці населених пунктів не можуть вийти на вулицю до 8 січня. За інформацією Федорова, у самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6 січня.



Мер Мелітополя також розповів, що тепер для виїзду за межі населених пунктів у межах регіону потрібно буде отримувати перепустку у окупантів, окрім іншого, загарбникам потрібно буде надавати особисті дані та документи на право власності на авто.

«Окупанти перетворюють тимчасово зайняті території на резервації. Проте це не допоможе їм зламати наших людей. Навіть в місцях несвободи українці лишаються вільними», - написав Федоров.

3 січня окупаційна «адміністрація» Запорізької області запровадила перепустки для переміщення по регіону цивільних автомобілів.