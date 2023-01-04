СБУ подозревает экс-ведущую телеканалов Медведчука в оправдании агрессии РФ

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении телеведущей, которая работала на телеканалах экс-депутата Виктора Медведчука — ранее ему было объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщается в Telegram спецслужбы 4 января.



Следователи СБУ начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, работавшей на телеканалах Медведчука. В СБУ уточнили, что уголовное производство открыто по ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).



Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России. Так, она сняла якобы документальный фильм о разрушенном россиянами Мариуполе. Следователи пришли к выводу, что в данной работе используются пропагандистские нарративы страны-оккупанта.



Сейчас продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.



В СБУ не назвали имя журналистки, однако, судя по фотографии, прикрепленной к сообщению в Telegram, дело открыто в отношении Дианы Панченко.

Диана Панченко работала на телеканалах «‎NewsOne», «‎112 Украина» и «‎ZIK». В декабре 2022 года на ее Youtube-канале вышел фильм «‎Из Киева на Донбасс»‎, который она называет «‎документальным».



Народный депутат первый заместитель председателя парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин в декабре 2022 года заявил о том, что он подал депутатские обращения в СБУ и Генеральную прокуратуру Украины по поводу данного материала. Юрчишин уточнил, что «‎фильм» Панченко нарушает нацбезопасность Украины и оправдывает российскую агрессию.



Украинские правоохранители заявили, что Панченко не могла оказаться на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области законным способом. Экс-ведущая уехала из Украины в августе 2022 года и больше не возвращалась. Сама же Панченко говорит, что попасть на захваченные территории ей помогли некие друзья.