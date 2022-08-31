СБУ нашла связь Медведчука и Суркова, которые планировали силовой переворот в Украине

Перед судом предстанут организаторы силового переворота, которых координировали российские спецслужбы. Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, разоблаченных контрразведкой в начале полномасштабного вторжения России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Обвиняемых координировали россияне и отдельные члены общественной организации «Украинский выбор».

рочего, в 2019 году они имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова. Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "Национального собрания", которое должно было собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и правительства», – отметили в СБУ.



Смета этого мероприятия достигала 9,7миллионов долларов. Но в момент вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования.



Их обвиняют в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

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СБУ продолжает досудебное расследование в отношении Медведчука по факту финансирования действий, направленных на свержение конституционного строя и по факту легализации имущества, полученного преступным путем.



Обвинительный акт в отношении Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей передан в суд 2 июня. Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от «ОПЗЖ», который находится в розыске, а также должностными лицами РФ покушались на разграбление национальных ценностей, - речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе АР Крым.



Лычаковский районный суд Львова продлил меру пресечения нардеп Виктору Медведчуку в виде ареста до 19 сентября 2022 года.



18 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова.



По информации Reuters и других источников, во время работы в Кремле Сурков был куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также на уровне советников глав государств Нормандского формата он участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.



Сурков включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией.