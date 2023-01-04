СБУ підозрює екс-ведучу телеканалів Медведчука у виправданні агресії РФ

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у відношені телеведучої, яка працювала на телеканалах екс-депутата Віктора Медведчука — раніше йому було оголошено про підозру у державній зраді. Про це повідомляється в Telegram спецслужби 4 січня.



Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування у відношені однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах Медведчука. У СБУ уточнили, що кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).



Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів на користь Росії. Так, вона зняла буцімто документальний фільм про зруйнований росіян Маріуполь. Слідчі дійшли висновку, що у цій роботі використовуються пропагандистські наративи країни-окупанта.



Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначено відповідні експертизи.



У СБУ не назвали ім'я журналістки, проте, судячи з фотографії, прикріпленої до повідомлення в Telegram, справа відкрита у відношені Діани Панченко.



Діана Панченко працювала на телеканалах «NewsOne», «112 Україна» і «ZIK». У грудні 2022 року на її Youtube-каналі вийшов фільм «Із Києва на Донбас», який вона називає «документальним».



Народний депутат перший заступник голови парламентського комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин у грудні 2022 року заявив про те, що він подав депутатські звернення до СБУ та Генеральної прокуратури України з приводу цього матеріалу. Юрчишин уточнив, що «фільм» Панченко порушує нацбезпеку України і виправдовує російську агресію.



Українські правоохоронці заявили, що Панченко не могла опинитися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області у законний спосіб. Екс-ведуча виїхала з України у серпні 2022 року і більше не поверталася. Сама Панченко каже, що потрапити на захоплені території їй допомогли якісь друзі.