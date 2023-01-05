Оккупанты «закрыли» Титаровку, ищут сотрудничающих с ВСУ — Луганская ОВА

Оккупанты «закрыли» село Титаровка в Луганской области, репрессируют население и ищут в населенном пункте сотрудничающих с ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Кроме того, он рассказал, что российские войска «проседают» в направлении Кременной, и поэтому стягивают туда еще больше свежемобилизованных и «вагнеровцев»

Также Гайдай напомнил, что Силы обороны Украины закрепились в Белогоровке, а со стороны Харьковского направления ВСУ постепенно освобождают от российских войск территорию региона.

«Северодонецк и Рубежное из-за значительного разрушения россияне не смогут использовать в качестве оборонительных редутов», - сказал глава Луганской ОВА.

2 января в Центре национального сопротивления рассказали, что российские войска заблокировали для «фильтрационных мероприятий» село Половинкино на временно оккупированной территории Луганской области.