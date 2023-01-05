Окупанти «закрили» Титарівку, шукають там тих хто співпрацює із ЗСУ — Луганська ОВА

Окупанти «закрили» село Титарівка на Луганщині, репресують населення і шукають у населеному пункті тих хто співпрацює із ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Крім того, він розповів, що російські війська «просідають» у напрямку Кремінної, і тому стягують туди ще більше свіжомобілізованих, «вагнерівців» та техніку.

Також Гайдай нагадав, що Сили оборони України закріпилися у Білогорівці, а з боку Харківського напрямку ЗСУ поступово звільняють від російських військ територію регіону.

«Сєвєродонецьк та Рубіжне через значну руйнацію росіяни не зможуть використовувати в якості оборонних редутів», - сказав голова Луганської ОВА.

2 січня в Центрі національного опору розповіли, що російські війська заблокували для «фільтраційних заходів» село Половінкіне на тимчасово окупованій території Луганської області.