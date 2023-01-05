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Один человек за две недели: Оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке

05 января 2023, 15:47

Один человек за две недели: Оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке

Российские оккупанты закрыли возможность для мирных жителей выехать с оккупированных территорий на подконтрольные украинским властям через блокпост в Васильевке Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

«Люди выезжают, с трудностями, но выезжают — через другие направления. Потому что основное направление, которое у нас работало, — этот "коридор жизни" между Васильевкой и Запорожьем в селе Каменское, он закрыт», — отметил Старух.

По его словам, за минувшие сутки этим коридором прошел один человек, руководитель одного из образовательных учреждений. Он утверждает, что его заставляли работать на оккупантов. Получив отказ, оккупанты привезли его в Васильевку, откуда мужчина пешком прошел 15 км до Каменского.

«Это единственный человек, который за последние почти две недели смог выйти с оккупированных территорий. Для всех остальных тот путь закрыт. Там были ограничения до 15 января — посмотрим, что будет дальше. Сейчас нет признаков того, что минимально там будет открыт коридор, и люди смогут выехать», — уточнил Старух.

Также руководитель ОВА отметил, что на новогодние праздники российские оккупанты вводили в разных населенных селах так называемые «комендантские часы», которые длились до пяти суток.

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25 декабря сообщалось, что оккупанты запретили местным жителям выезжать с захваченных территорий через Васильевку в сторону Запорожья.

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