Одна людина за два тижні: Окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці

Російські окупанти закрили можливість для мирних жителів виїхати з окупованих територій на підконтрольні українській владі через блокпост у Василівці Запорізької області. Про це на брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Люди виїжджають, з труднощами, але виїжджають — через інші напрямки. Тому що основний напрямок, який у нас працював, — цей "коридор життя" між Василівкою й Запоріжжям у селі Кам'янське, він закритий», — зазначив Старух.



За його словами, за минулу добу цим коридором пройшла одна людина, керівник одного з освітніх закладів. Він стверджує, що його змушували працювати на окупантів. Отримавши відмову, окупанти привезли його у Василівку, звідки чоловік пішки пройшов 15 км до Кам'янського.



«Це єдина людина, яка за останні майже два тижні змогла вийти з окупованих територій. Для всіх інших той шлях закритий. Там були обмеження до 15 січня — подивимося, що буде далі. Зараз немає ознак того, що мінімально там буде відкрито коридор, і люди зможуть виїхати», — уточнив Старух.



Також керівник ОВА зазначив, що на новорічні свята російські окупанти запроваджували в різних населених селах так звані «комендантські години», які тривали до п'яти діб.

25 грудня повідомлялося, що окупанти заборонили місцевим жителям виїжджати із захоплених територій через Василівку в бік Запоріжжя.