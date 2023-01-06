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Разрушения в окрестностях Бахмута снял спутник

06 января 2023, 08:57

Разрушения в окрестностях Бахмута снял спутник

В окрестностях Бахмута дома и инфраструктура значительно разрушены. Это видно на спутниковых снимках, которые опубликовала компания Maxar Technologies.

«Город стал центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние шесть месяцев, и изображения демонстрируют значительные повреждения зданий и инфраструктуры», — говорится в сообщении.

На снимках — вид окрестностей города в августе 2022 года и сейчас. В комментариях к фото указаны координаты, согласно которым спутник снял разрушения в Опытном — это южный пригород Бахмута.

 

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Напомним, глава Донетчины Павел Кириленко сообщил, что Бахмут разрушен более чем на 60%. 

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