Разрушения в окрестностях Бахмута снял спутник

В окрестностях Бахмута дома и инфраструктура значительно разрушены. Это видно на спутниковых снимках, которые опубликовала компания Maxar Technologies.



«Город стал центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние шесть месяцев, и изображения демонстрируют значительные повреждения зданий и инфраструктуры», — говорится в сообщении.

На снимках — вид окрестностей города в августе 2022 года и сейчас. В комментариях к фото указаны координаты, согласно которым спутник снял разрушения в Опытном — это южный пригород Бахмута.

Напомним, глава Донетчины Павел Кириленко сообщил, что Бахмут разрушен более чем на 60%.



Смотрите также:



