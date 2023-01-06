Руйнування на околицях Бахмута зняв супутник

В околицях Бахмута будинки та інфраструктура значно зруйновані. Це видно на супутникових знімках, які опублікувала компанія Maxar Technologies.



«Місто стало центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами за останні шість місяців, і зображення демонструють значні пошкодження будівель та інфраструктури», — йдеться в повідомленні.

На знімках — вигляд околиць міста в серпні 2022 року і зараз. У коментарях до фото вказані координати, згідно з якими супутник зняв руйнування в Опитному — це південне передмістя Бахмута.

Нагадаємо, очільник Донеччини Павло Кириленко повідомив, що Бахмут зруйнований більш ніж на 60%.



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