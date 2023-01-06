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Суд во Франции отпустил Жеваго под залог в 1 млн евро

06 января 2023, 09:47

Суд во Франции отпустил Жеваго под залог в 1 млн евро

Французский суд в городе Шамбери решил отпустить украинского миллиардера и экс-депутата Константина Жеваго под залог в 1 млн евро до слушания дела об его экстрадиции в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Согласно решению суда, Жеваго должен передать местным властям свои два паспорта, трижды в неделю появляться в местную полицию и отвечать на судебные вызовы.

Сначала суд должен был провести слушания по экстрадиции в четверг, 5 января, но адвокаты Жеваго и прокурор заявили, что им нужно больше времени для подготовки. Судьи согласились перенести слушания на 19 января.

Адвокат украинского миллиардера заявил, что он будет оспаривать запрос на экстрадицию.

27 декабря по запросу ГБР французские правоохранители задержали бывшего народного депутата и акционера банка АО «Банк "Финансы и Кредит"» Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель.

В ГБР заявили, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго и топ-менеджерам банка инкриминируют растрату 113 млн долларов, из-за чего пострадали интересы государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, в том числе акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Это, в частности, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.

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