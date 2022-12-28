В Куршевеле задержан бывший нардеп Константин Жеваго, готовятся документы на экстрадицию – ГБР

По запросу украинской стороны на горнолыжном курорте во французских Альпах Куршевель задержан украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго. Об этом сообщили в ГБР.



Уточняется, что «после попыток оспорить правомерность задержания, фигурант согласился уйти вместе с представителями компетентных органов Франции».



Избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери запланировано на среду, 28 декабря.



«В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину», - отмечаются в сообщении.



В Бюро напоминают, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго был уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения предъявлены ряду топ-менеджеров банка.



«Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка. На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривень - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир», - указывается в сообщении.



В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).



В ноябре сотрудники ГБР в проводили обыски на предприятиях, которые имеют отношение к Жеваго, проверялась возможная коллаборация с противником.