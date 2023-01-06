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Суд у Франції відпустив Жеваго під заставу 1 млн євро

06 січня 2023, 09:47

Суд у Франції відпустив Жеваго під заставу 1 млн євро

Французький суд у місті Шамбері вирішив відпустити українського мільярдера та екс-депутата Костянтина Жеваго під заставу в 1 млн євро до слухання справи про його екстрадицію до України. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з рішенням суду, Жеваго має передати місцевій владі свої два паспорти, тричі на тиждень з'являтися до місцевої поліції та відповідати на судові виклики.

Спочатку суд мав провести слухання з екстрадиції у четвер, 5 січня, але адвокати Жеваго та прокурор заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки. Судді погодились перенести слухання на 19 січня.

Адвокат українського мільярдера заявив, що він оскаржуватиме запит на екстрадицію.

27 грудня на запит ДБР французькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата та акціонера банку АТ «Банк "Фінанси та Кредит"» Костянтина Жеваго на елітному курорті Куршевель.

У ДБР заявили, що в рамках розслідування кримінального провадження Жеваго та топ-менеджерам банку інкримінують розтрату 113 млн доларів, через що постраждали інтереси держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Це зокрема 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

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